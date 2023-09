Oceano Pacifico | trovate piccole sfere metalliche | mistero risolto

... noto come IM1 , disintegratosi sopra l'nel 2014. Utilizzando magneti potentissimi, in poche parole, il team ha estratto centinaia di piccole sfere minerali dal fondo oceanico e le ......come farlo Ricordiamo la precedente fregatura che Washington ha inflitto a Parigi nel: ...è uno Stato non molto grande che si trova sulla costa Occidentale dell'Africa bagnato dall'...El Nino provoca il riscaldamento della temperatura della superficie dell'acqua dell'centrale e orientale, ed è collegato ai cicloni tropicali, alle forti piogge fino alle gravi ...

Chiese del Pacifico al Giappone: basta acque di Fukushima nell ... NEV

Ciò comportò la contaminazione dell’acqua usata per il procedimento, che nel corso degli ultimi 12 anni è stata immagazzinata nel sito della centrale, fino a quando, lo scorso 24 agosto, non è ...Scienziati scoprono particelle misteriose nell'oceano che potrebbero provenire da una stella lontana, alimentando dibattiti e speculazioni.