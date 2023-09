Nuova mensa scolastica a Ladispoli | cantieri al via entro fine 2023 Dove sorgerà

Per usufruire del servizio discolastica è necessario effettuare: - la RICONFERMA ON LINE per chi risulta iscritto dall'anno scorso; -ISCRIZIONE ON LINE per l'a.s.2023/24; al seguente ...Ladispoli:scolastica, aggiudicati i lavori - 'Lacomunale presto sarà una realtà'. Con queste parole l'assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che sono stati ...Sulla tariffa delle mense il comitato 'Cara'comunale senese parla di 'un'occasione persa per lagiunta intenta, fin dal suo insediamento, a smarcarsi dalle idee discriminatorie portate avanti dalla precedente'. Il comitato ha ...

Ladispoli: nuova mensa scolastica, aggiudicati i lavori BaraondaNews

Ladispoli – “ La nuova mensa comunale presto sarà una realtà ”. Con queste parole l’assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che sono stati aggiudicati all’impresa Effegi srl i ...Il comitato ha osservato come, con le tariffe mensa deliberate dalla giunta Fabio, “la spesa massima è stabilita a 6,40 per Isee sopra i 60mila euro e 6,60 per i non residenti”.