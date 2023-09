Nuoro | lista d' attesa di 6 mesi per la radioterapia | l' ospedale invita il paziente a recarsi fuori regione

(Di lunedì 4 settembre 2023) commenta Due assistenti sociali in servizio nel Comune di Fonni () , Anna Gregu e Rosanna Veracchi , hanno scritto all'assessore regionale della Sanità Carlo Doria dopo avere raccolto per ...

Due assistenti sociali in servizio nel Comune di Fonni (Nuoro), Anna Gregu e Rosanna Veracchi, hanno scritto all'assessore regionale della Sanità Carlo Doria dopo avere raccolto per settimane la dispe ...La lettera aperta all’assessore Doria di due assistenti sociali in servizio a Fonni, in allegato un documento che la dice lunga sulle liste d’attesa anche per gli oncologici ...