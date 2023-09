Nucleare | l' Italia punta su Ansaldo per i mini reattori hi-tech | ecco come funzionano le nuove tecnologie

La prima produzione di, quindi, potrà essere inaugurata da questo governo', afferma Salvini, ritenendo anche che 'l'debba, entro quest'anno, riavviare la propria partecipazione' alla ...'Siamo tra i pochissimi Paesi al mondo ad aver detto di no, ma io ritengo che l'debba, entro quest'anno, riavviare la propria partecipazione al'. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al Forum Ambrosetti. 'L'non se ne può chiamare ...... la sperimentazione e l'implementazione della conoscenza che abbiamo già nel settore del- ha spiegato il ministro - e coinvolge molti attori pubblici che hanno mantenuto questa conoscenza a ...

Nucleare sostenibile, di cosa parla Salvini (e quando una centrale potrebbe funzionare in Italia) ilmessaggero.it

Il nucleare in Germania Per Olaf Scholz è un "cavallo morto", ovvero, un capitolo definitivamente chiuso. Ma non tutti sono d'accordo.Il governo vuole accelerare sul nucleare, facendo leva sul gruppo Ansaldo e puntando sulle nuove tecnologie. L’obiettivo, come sottolineato dal ministro ...