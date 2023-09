Novità nella garanzia per i veicoli di Range Rover | Defender e Discovery

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 4 settembre 2023) A partire dal 1° settembre, tutti i nuovi modelli dei marchisaranno coperti da una nuova ed estesadel produttore della durata di cinque anni Questa iniziativa è stata pensata per offrire ai clienti una maggiore tranquillità quando scelgono uno deiprodotti da JLR. La nuovasi applicherà a tutti i modelli in circolazione in Europa e prolungherà laesistente da tre a cinque anni o 150.000 chilometri, a seconda di quale condizione verrà soddisfatta per prima. Una maggiore sicurezza per i clienti JLR Con questa estensione della, i clienti saranno completamente protetti e potranno continuare a godere dei massimi standard di servizio per un periodo più lungo ...