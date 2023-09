Notizie Flash | 2 a edizione - Lo sport

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) - Firenze. "È motivo di grande soddisfazione sapere che oggi la squadra azzurra è in mani salde con Spalletti in panchina e Buffon capo delegazione. Con queste scelte credo di avere fatto il massimo per onorare la maglia azzurra". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, in conferenza stampa a Coverciano, presentando il nuovo capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon. Firenze. "La storia azzurra non si ferma, non si può fermare. Uno dei più grandi monumenti della storia azzurra torna finalmente a casa. Buffon è il nuovo capo delegazione". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presenta Gianluigi Buffon a Coverciano, nuovo capo delegazione della nazionale."Quando ha deciso di smettere siamo andati alla carica e Gigi ha accettato questo ruolo. Sono convinto che Gigi entrerà nell'Olimpo azzurro anche da dirigente", aggiunge il numero uno del calcio ...