Nota tattica di Inter-Fiorentina | Thuram sale in cattedra

(Di lunedì 4 settembre 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Marcus. STATEMENT GAME –è stata una partita che ha visto gli uomini di Inzaghi dare una dimostrazione di forza. E una chiave è stata la prestazione di Marcus. Quello che nelle prime uscite con Monza e Cagliari si era intuito, con i viola è diventato concreto. Il contributo effettivo del nuovo numero nove nerazzurro è stato di un gol, un assist e un rigore procurato. Ma è la sua capacità di contribuire al gioco che ha colpito davvero tutti. MIGLIORARE NEI TIRI –è migliorato sia nella condizione fisica che ...

...Contro la FeralpiSalò è arrivata una vittoria di personalità prima che di qualità e sagacia... L'infortunio è lastonata della sua partita, terminata già nel primo tempo, anche se non ...Infatti, questapotrebbe consentire di far entrare gradualmente i partecipanti nella casa, ... La casa del Grande Fratello èper essere il luogo in cui si creano situazioni e rapporti unici,...Cosa altrettantoe, proprio per questo, non realmente conosciuta, è che un partito per ... Nel primo caso la strategia è tutto e da essa va dedotta, aprioristicamente , la. Nel secondo caso ...