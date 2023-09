Nostalgia anni ’80 | dopo 40 anni Mulino Bianco lancia la nuova collezione di “Sorpresine”

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’album delle figurine, il walkman, le biglie, ladi Topolino, Lupin, Lady Oscar e Candy Candy. Ed ancora il Monopoli, il Commodore 64, le musicassette e i primi cd, le cabine telefoniche, Flash Dance e Dirty dancing. I Mondiali di calcio e il muro di Berlino. E ledel: 1 italiano su 2 le conserva ancora in casa. Indagine sugli adolescenti degli’80 Sono le istantanee degli spensierati’80, catturate dall’indagine AstraRicerche “Italiani indietro tutta: tornare bambini ci rende felici” su un campione di 1.000 italiani (giugno 2023) per conto difelici per oltre metà metà degli italiani. In cui si trascorrevano ore al ...

... che possono provocare sentimenti di. Non manca chi apprezza i dettagli decadenti dei ... Un esploratore ha visitato un hotel dell'amore abbandonato dae non è rimasto deluso da quello che ...Microsoft ha annunciato una decisione che farà sentirea molti. WordPad, l'elaboratore di ... Per 28, è stato una costante in ogni versione di Windows, permettendo agli utenti di lavorare ...... vede Shrek alle prese con i problemi di un padre di famiglia e una fortedei vecchi ... Dopo 31si risveglia dal coma, e tutto è cambiato Vai alla Fotogallery

Nostalgia anni '80: dopo 40 anni Mulino Bianco lancia la nuova ... Secolo d'Italia

Il conduttore e la tv, gli amici e la maturità «Invidio la vitalità di Morandi. Il prossimo sarà il mio ultimo Sanremo. I politici non decidano i palinsesti» ...Max Pezzali festeggia oltre 30 anni di carriera e scriverlo, se quando è uscito Hanno ucciso l’uomo ragno (1992) avevi già l’età per entrare in un negozio di dischi e comprare il cd, fa un po’ impress ...