Northampton Town vs Oxford United – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 settembre 2023) La seconda partita del Gruppo N dell’EFL Trophy vedrà ilaffrontare l’al Sixfields Stadium martedì 5 settembre sera. Entrambe le squadre cercheranno di riprendersi dalle sconfitte subite nel fine settimana: i padroni di casa sono stati battuti per 1-0 in casa dal Wycombe Wanderers, mentre i visitatori hanno subito una sconfitta per 1-0 contro il Port Vale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha avuto una ...