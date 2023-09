Non si può sapere Addio Milan? La frase di Maignan scatena il panico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Mikeè uno dei pilastri di questo. Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, nell'ambiente rossonero c'è un grande entusiasmo in vista del derby con l'Inter. La squadra di Pioli, finita sotto indagine per i cori anti-Juve sul pullman dopo la trasferta di Roma, ha mostrato solidità di spogliatoio in queste prime giornate con un affiatamento importante tra i giocatori della vecchia guardia e i nuovi innesti. Ma a rovinare il periodo "sì" delarrivano proprio le parole di. Come è noto il portiere delè stato anche al centro di voci di mercato. Il numero uno delda tempo è nel mirino dei top club della premier ma anche del Psg. Finora ha giurato fedeltà alma di fatto con l'arrivo di Luis Enrique a Parigi qualcosa tra i ...