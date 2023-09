Non rispettano lo stop al passaggio a livello | scontro moto-ragazzo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon hanno rispettato il segnale di chiusura dele per pochissimo si è evitata una tragedia. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, a Castellammare di Stabia, nella zona deldella stazione di via Nocera della Circumvesuviana. Un ragazzino, correndo, ha superato le barriere che si stavano chiudendo per raggiungere la mamma che stava all’altro lato; unaha fatto lo stesso, pur di non aspettare il transito del treno. E così si sono scontrati. Il ragazzino è stato soccorso da un’ambulanza mentre la polizia municipale, grazie alle telecamere presenti in zona, ha ricostruito l’intera vicenda. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per diversi minuti. “E’ l’ennesima conferma che i passaggi asono ...