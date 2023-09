Nikola Krstovic | l’ultima perla di Corvino? Si ispira a Vucinic ed eguaglia un record di Chevanton

(Di lunedì 4 settembre 2023) Giugno 2000, a Lecce è tutto pronto per le visite mediche di uno sconosciuto Dimitar Berbatov. L’affare alla fine salta, ma è una delle prime magiche intuizioni di Pantaleo, che nel Salento quando guarda ad est difficilmente sbaglia. Valeri Bojinov e Mirkoinsegnano. E oggi il Lecce potrebbe aver scoperto un altro protagonista del calcio europeo.ha segnato due gol nelle sue prime due gare assolute in Serie A. L’ultimo a riuscirci non fu uno qualunque, ma Javier Chevantón, che ci riuscì nella stagione 2001/02. Lui dice dirsi a Mirko(montenegrino come lui) e a Zlatan Ibrahimovic. D’Aversa lo ha già lodato pubblicamente, per il modo in cui si è presentato. “è arrivato con qualche problema burocratico, ha fatto un ...

Commenta per primo Dietro all'arrivo dial Lecce c'è anche la mano di Mirko Vucinic: l'ex attaccante giallorosso, infatti, secondo il Corriere dello Sport, ha consigliato a Corvino di prendere il talento montenegrino classe ...Una torre davanti per guardare tre quarti di Serie A dall'alto, almeno nelle prossime due settimane. Il secondo gol consecutivo diè quanto basta al Lecce per battere la Salernitana al via del Mare. Con le sue testate, il montenegrino, ultima scoperta del Re Mida Corvino, ha portato quattro dei sette punti dei ...Sia lui siaora hanno un minutaggio importante, fisicamente stanno bene.ha già fatto qualche partita ma ha attraversato 8 giorni particolari'. OUDIN - 'Gli manca il ritmo partita. Ha ...

Krstovic come Chevanton: due gol in due gare in A Calcio Lecce

Un montenegrino al centro dell'attacco del Lecce. L'associazione con Mirko Vucinic, che in Salento ha giocato dal 2000 al 2006, è immediata. Da adesso, però, i tifosi giallorossi e la Serie A intera ...Il campionato del Lecce è iniziato benissimo, con 7 punti conquistati in tre gare di Serie A: il tecnico D'Aversa sorride, Krstovic decisivo ...