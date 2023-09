Nigeria | i convocati per l’amichevole | presente Chukwueze | News

Napoli . Sono quindici i calciatori del Napoliin Nazionale per impegni internazionali. Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori sono stati ... Ecuador - Uruguay (12 settembre) Osimhen:-...Sono quindici i calciatori del Napoliin Nazionale per impegni internazionali. Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori sono stati ... Ecuador - Uruguay (12 settembre) Osimhen:- Sao ...Sono quindici i calciatori del Napoliin Nazionale per impegni internazionali. Meret, Di ... Uruguay - Cile (9 settembre); Ecuador - Uruguay (12 settembre) Osimhen :- Sao Tome ...

Quindici azzurri convocati in Nazionale SSC Napoli

Da Kvaratskhelia a Osimhen, ecco tutti i calciatori azzurri impegnati in queste due settimane di sosta ...