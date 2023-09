Nicola Savino | “I Social? Luoghi malfamati…”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 4 settembre 2023) «Si stava meglio da giovani? Falso» Libero Quotidiano, di Fabrizio Biasin, pag. 18 «…Guarda che io di calcio non so niente, vado sempre allo stadio e adoro la mia Inter ma non sono un esperto». Tranquillondr), nessuno sa niente, facciamo tutti finta. «Ah ecco…». …E comunque siamo qui per parlare di 100% Italia, mica di pallone. Riparti su Tv8 e se riparti… «…è perché la prima stagione è andata bene, esatto. Non era scontato, in fondo per me era una cosa nuova. E un po’ come chiedere a Calhanoglu di giocare regista davanti alla difesa dopo una vita da mezzala». In che senso? «Eh, io ho fatto sempre e solo intrattenimento. Il “game” invece ha tutto un suo rituale piuttosto complicato e pretende rispetto, anche solo perché ci sono soldi in ballo. E più difficile». Col grano non si scherza… «Non vorrei sembrare retorico, ma certe cifre ...