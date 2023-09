Neymar torna a parlare dell’esperienza al Psg | “Insieme a Messi a Parigi ho vissuto l’inferno”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nel corso di un’intervista rilasciata al giornale brasiliano O Globo,, trasferitosi quest’estate in Arabia Saudita all’Al Hilal, èto adella sua esperienza al Paris Saint Germainal suo ex compagno di squadra Lionel, che ha deciso di proseguire la sua carriere negli Usa., che nel suo passaggio aha stabilito il record del trasferimento più oneroso della storia del calcio, ha definito come “un inferno” quello che ha, esprimendosi così direttamente sul campione argentino: “Sono stato molto felice per lui, anche se hadi tutto. È andato in paradiso con l’Argentina e. Io e ...

La stella del calcio brasiliano Neymar è stato durissimo contro il suo ex club e ha detto che lui e il suo ex compagno di squadra Lionel Messi hanno passato "l'inferno" insieme al Paris Saint-Germain.Non ha avuto peli sulla lingua Neymar che intervistato da O Globo ha parlato della sua ultima esperienza al Psg definendola un vero e proprio inferno, non solo per lui ma anche per ...