Neymar | ' Io e Messi abbiamo passato l' inferno al Psg'

non è entrato nei dettagli , ma ha detto cheè stato ingiustamente criticato a Parigi e non meritava il modo in cui se ne è andato dal punto di vista calcistico. Prima chesi ...non è entrato nei dettagli , ma ha detto cheè stato ingiustamente criticato a Parigi e non meritava il modo in cui se ne è andato dal punto di vista calcistico. Prima chesi ...non è entrato nei dettagli, ma ha detto cheè stato ingiustamente criticato a Parigi e non meritava il modo in cui se ne è andato dal punto di vista calcistico. Prima chesi ...

Neymar shock: "PSG Io e Messi abbiamo passato l'inferno" CalcioNapoli24

Depois da bem-sucedida parceria que fizeram no ataque do Barcelona entre 2013 e 2017, Neymar e Messi voltaram a partilhar o mesmo balneário entre 2021 e 2023 no PSG, dessa vez... com alguns percalços ...O antigo futebolista Robert Pirès afirma que a crítica faz parte do mundo do futebol e que Neymar e Messi têm de saber viver com isso.