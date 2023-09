Neonata morta in culla | genitori indagati per omicidio colposo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati iscritti nel registro degliperdelladi un mese e mezzo trovatainin una abitazione di Santa Maria a Vico, nel Casertano, in vista dell’autopsia sul corpo della piccola che si svolgerà domani all’Istituto di Medicina legale dell’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’esame, disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, dovrà chiarire le cause del decesso e anche eventuali responsabilità da parte dei; alla coppia la Procura sammaritana, di concerto con quella dei minori, ha deciso di sottrarre momentaneamente la cura degli altri due figli piccoli, che sono stati affidati ad una comunità. Idella bimba ...

Si terra' nella mattina di domani presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta l'autopsia sul corpo delladi un mese e mezzo trovatain culla sabato mattina nell'abitazione dei genitori, a Santa Maria a Vico, nel Casertano. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha conferito poco fa l'...Aveva sul corpo lividi e ustioni laritrovatain una casa di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Disposta l'autopsia sulla piccola di un mese e mezzo per chiarire le cause del decesso. Secondo i genitori, ...- continua sotto - Il precedente nel 2021 - La notizia dellatrovatacon ecchimosi e segni di scottature sul corpo ha fatto tornare in mente a molti quanto accaduto a Portici, in ...

Caserta, neonata muore in culla con bruciature e lividi: i genitori in Procura. Sequestrati i loro cellulari ilmessaggero.it

Sarà l’autopsia a dare qualche certezza sulle cause della morte della neonata di un mese e mezzo avvenuta in un’abitazione di Santa Maria a Vico, nel Casertano; sul corpo della piccola ...È la storia di una giovane donna riportata in vita da un brillante e anticonvenzionale medico di un’immaginaria epoca vittoriana, Povere creature! (Poor Things), diretto dal candidato agli Oscar Yorgo ...