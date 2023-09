Neonata morta dopo il bagnetto nel Casertano | genitori indagati | omicidio colposo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sono stati iscritti nel registro degliperdelladi un mese e mezzo trovatain culla in una abitazione di Santa Maria a Vico, nel, in...

La bambina è stata ritrovata con ecchimosi in varie parti del corpo: si attende l'autopsia per fare luce sulle cause della ...Sono indagati per omicidio colposo i genitori dellatrovatanella culla in una casa di Santa Maria a Vico, nel Casertano, lo scorso 2 settembre. La procura di Santa Maria Capua Vetere, assieme a quella dei minori, ha deciso di allontanare ...Domani l'autopsia, sul corpo ustioni dopo il ...

Caserta, neonata morta in culla: i genitori indagati per omicidio colposo TGCOM

Sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo i genitori della neonata di un mese e mezzo trovata morta in culla in una abitazione di Santa Maria a Vico, nel Casertano, in vista ...Due neo-genitori sono finiti nel registro degli indagati per la morte della figlia, una neonata di un mese e mezzo, trovata morta in culla in un'abitazione di Santa Maria a Vico, nel casertano.