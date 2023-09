Ndombele | niente Inter | ora ci provano dalla Turchia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non si è concretizzata l'idea di Genoa prima epoi di portare il francese Tanguyin Italia: ora per il calciatore...

Ha preso il posto diche era il sesto centrocampista e ci auguriamo che possa avere più ... Garcia non ha mai promessoa Gianluca Gaetano, ma è molto predisposto anche nei confronti dei ...Ha preso il posto diche era il sesto centrocampista e ci auguriamo che possa avere più ... Garcia non ha mai promessoa Gianluca Gaetano, ma è molto predisposto anche nei confronti dei ...Ha preso il posto diche era il sesto centrocampista e ci auguriamo che possa avere più ... Garcia non ha mai promessoa Gianluca Gaetano, ma è molto predisposto anche nei confronti dei ...

Genoa, niente Ndombele: arriva Kutlu dal Galatasaray Sky Sport

Il centrocampista arriva dall’Ajax gratis. Ieri l'olandese era in campo, Inzaghi potrebbe convocarlo per la sfida a Italiano ...Genova – Niente botto finale per il mercato del Grifone. L’ultimo tentativo è per Pietro Pellegri, attaccante nato e cresciuto nel settore giovanile rossoblù, talento tormentato da tanti infortuni e ...