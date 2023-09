Nazionale | Gravina | “Contattato Buffon da prima che si ritirasse | onorerà al meglio il suo incarico”

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Sabato scorso abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra, una storia che non si può fermare. Oggi è un’altra bellissima giornata, uno dei monumenti della nostra storia torna finalmente a casa. Da oggi, dal 1° settembre se volete, Gigiè il nuovo capo delegazione della”. Queste le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato presentato come capodelegazione del team azzurro Gianluigi. “Come avevo annunciato – continuariguardo la scelta del capo delegazione – quello dl capo delegazione è un ruolo che rientra nelle prerogative del sottoscritto e sono particolarmente orgoglioso di dare questo testimone a Gigi. Ho...

... quando ancora giocava, nei 24 anni in cui ha fatto parte della(176 presenze), ma per ...spiega la scelta di Buffon . Buffon ricorda la figura di Vialli . Buffon parla del rapporto ...Commenta per primo Durante la conferenza stampa di presentazione di Buffon come capo delegazione dellaazzurra, Gabriele, presidente FICG, ha preso la parola: 'Sabato con Spalletti abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra e quella di oggi è un'altra bellissima ......ad allenare la. L'emozione è grande e la voglia altrettanto, essendo un allenatore ispirato che sa dove portare le sue squadre mi sembra sia stata una bellissima scelta da parte di'.

NAZIONALE, GRAVINA: "BUFFON MONUMENTO AZZURRO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Firenze, 4 set. - (Adnkronos) - "È motivo di grande soddisfazione sapere che oggi la squadra azzurra è in mani salde con Spalletti in panchina e Buffon capo delegazione. Con queste scelte credo di ave ...Buffon è il nuovo capo delegazione”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presenta Gianluigi Buffon a Coverciano, nuovo capo delegazione della nazionale.”Quando ha deciso di smettere siamo ...