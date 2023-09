Nazionale | Buffon | “Ringrazio Gravina per la fiducia Niente gara d’addio in azzurro? Non ho rimpianti”

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Sono molto felice,il presidente, la famiglia azzurra e soprattutto il ct per lariposta in me, qualcosa di non scontato. Il fatto che sia stata scelta una figura come la mia mi inorgoglisce, mi stimola e mi rende un uomo felice. Torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene. Spero di dare il mio contributo, un mattoncino, nelle dinamiche che andremo a vivere in futuro”. Queste le dichiarazioni di Gianluiginel corso della conferenza stampa di presentazione nella veste di capo delegazione dellaitaliana di calcio. “L’eredità di Vialli? Di Gianluca il ricordo è immenso e bellissimo, perché avevamo un rapporto straordinario anche fuori dal campo. Pure quando aveva smesso di giocare ci scambiavamo le maglie. C’era con lui una condivisione totale. ...

In quell'aula, a Coverciano, si era presentato decine e decine di volte in passato, quando ancora giocava, nei 24 anni in cui ha fatto parte della(176 presenze), ma per Gigia distanza di oltre 5 anni dall'addio all'azzurro è la prima volta da capodelegazione dell'Italia. L'ex portiere è stato presentato ufficialmente oggi. ...Commenta per primo Durante la conferenza stampa di presentazione dicome capo delegazione dellaazzurra, Gabriele Gravina , presidente FICG, ha preso la parola: 'Sabato con Spalletti abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra e quella ...Gianluigiè il nuovo Capo Delegazione dell' Italia . Dopo aver lasciato il calcio giocato, l'ex portiere della ha deciso di accettare l'offerta dellaitaliana in un ruolo molto importante: sarà ...

I giovani li puoi aiutare in questo modo, cioè appassionandoli. Poi se la Nazionale è vincente, aiuta». I portieri italiani e Donnarumma Buffon ha poi parlato dei portieri italiani a disposizione di ..."La storia azzurra non si ferma, non si può fermare. Uno dei più grandi monumenti della storia azzurra torna finalmente a ...