Natan come Godot | al Napoli serviva un leader invece è arrivato un giovane di belle speranze Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sullal’analisi deldi Garcia dopo la sconfitta interna contro la Lazio. A firma Maurizio Nicita. Aspettandochefinisce con una consonante tronca. Finora ilbrasiliano si è visto qualche volta in allenamento a Castel di Sangro, poi non più pervenuto. Garcia ripete: «Ha bisogno di tempo, lasciatelo tranquillo». Il classe 2001 sicuramente è un buon prospetto, ma ha giocato in una difesa a tre e non ha esperienza internazionale nemmeno nelle rappresentative giovanili del Brasile. Insomma ilaveva bisogno di undella difesaundi. Che al momento Garcia considera il quarto ...