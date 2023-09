Natalia Paragoni sfila sul red carpet del Festival di Venezia e un fotografo bestemmia | momenti di imbarazzo al Lido

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nell’anno del redvuoto, sulla passerella delditutto fa notizia. Perfinoe il bestemmione che l’accompagna. Accade tutto un tardo pomeriggio con un tappeto rossono privo di qualsivoglia star e imbottito anche da qualche passante. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne con lungo abito bianco trasparente fa i due passetti d’ordinanza e all’improvviso, nel silenzio, tuona un: “Ma quando finiscono?” e giù dida far tremare il Casinò del. Sfogo non diretto alla, certo, ma il traffico abbastanza fuori luogo del red2023 deve ave fatto sbarellare il povero professionista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

