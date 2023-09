NASCAR Cup Series | Larson conquista Darlington e passa al ‘Round of 12’

(Di lunedì 4 settembre 2023) Kylela prima prova dei Playoffs per quanto riguarda laCup. Successo ed accesso diretto alof 12’ per il portacolori di Hendrick Motorsports, #5 di Chevy che dopo svariati tentativi è riuscito ad imporsi nel leggendario catino che sorge nello Stato del South Carolina. Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing #11 Toyota) ha controllato le prime due Stage della prova. Il nativo di Tampa è stato semplicemente il più competitivo in una fase d’evento che ha avuto anche una sospensione di sette minuti in seguito ad un problema all’illuminazione dell’impianto in curva 3-4, Non sono stati molti i colpi di scena da segnalale a eccezione di qualche problema tecnico da parte di Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing #19 Toyota), campione della regular season e ...

Hamlin sfrutta l'unica gara che disputa annualmente in Xfinity Series per battere a Darlington Austin Hill e John Hunter Nemechek ...Iniziano da Darlington i NASCAR Playoffs 2023 per quanto riguarda la Cup Series. Cresce l'attesa per la 'Cook Out Southern 500', nome ufficiale della manifestazione che inaugura le dieci intense gare ...