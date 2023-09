Nardò | va a ristorante e pubblica lo scontrino ' pazzo' | Quanto ho speso per una cena di pesce

Leggi su eccellenzemeridionali

Nardò è una città situata nella splendida regione del Salento, in Puglia, ed è una località ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Questa località, con le sue antiche origini, offre una serie di attrazioni affascinanti per i visitatori. Il centro storico è un vero gioiello da esplorare. Caratterizzato da stretti vicoli, strade acciottolate e affascinanti palazzi storici, esso è perfetto per una piacevole passeggiata. Tra i palazzi più notevoli si trovano la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Chiesa del Carmine, entrambe con splendidi dettagli architettonici. Il Castello Acquaviva è una maestosa fortezza situata nel cuore della città. Esso, risalente al XV secolo, è ...