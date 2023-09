Napoli | ucciso 24enne a colpi di pistola | Meloni chiama la mamma

Ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il musicista. A riportare la notizia il 'Corriere della Sera' e 'Il Mattino'. 'Mi ha chiesto che cosa può fare per me', riferisce Daniela Di Maggio secondo quanto riporta il 'Corriere della Sera'. ...L'autopsia e la data dei funerali Oggi ci sarà l'autopsia della salma del 24enne. Mercoledì alle 15 - in una giornata in cui il sindaco diha già dichiarato lutto cittadino - nella ......ore 18 sul lungomare di, in via Caracciolo, una marcia silenziosa per ricordare Elvira Zibra, la donna travolta e uccisa in via Caracciolo da una moto, Giuseppe Iazzetta, travolto ea ...

Alla domanda della premier, la mamma del giovane musicista ucciso a Napoli non esita a rispondere: “Voglio incontrarti. Devi fare in modo che altre madri non vivano questo dramma”. Daniela Di Maggio ...(Adnkronos) – Ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli. A riportare la notizia il ‘Corriere della Sera ...