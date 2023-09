Napoli | Politano suona la carica | “Dopo la sosta mostreremo il nostro vero valore”

L'allenatore delsi aspetta già una risposta dopo la sosta sul campo del Genoa di Retegui. L'... E qui da ieri sera ha ritrovato parte del suo gruppo campione (Meret, Di Lorenzo,e ...Le parole di Mattiadopo il ko delcon la Lazio: "Dovevamo avere maggiore lucidità in fase realizzativa" Mattiaha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta delcontro la Lazio. ...Notizie Calcio- Ilha subito una pesante sconfitta in casa contro la Lazio per 2 - 1. L'azzurro Matteoha parlato in mixed zone dopo il fischio finale della gara: CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...

Politano su Napoli-Lazio: "Noi abbiamo creato tanto, loro più concreti. Campanello d'allarme No, ecco perché" CalcioNapoli24

Il piano del Napoli è sempre stato questo e De Laurentiis lo ha portato ... Scendendo nella classifica troviamo Demme e Raspadori a 2,5 milioni, Lindtroma 2,3, Anguissa e Politano a 2,2. Intorno ai 2 ...andrà in scena quel che resta del Napoli. Quindici, dicevamo, i convocati: Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori ritroveranno Spalletti da ct della Nazionale per la doppia sfida di qualificazioni ...