Napoli più debole senza Kim | la Gazzetta sentenzia | qual è stato l’errore di Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 settembre 2023) Con la sconfitta subita contro la Lazio, affiorano i primi problemi per il mister, dalla difesa alle scelte di gestioni di alcuni giocatori. La solidità difensiva, il punto forte deldi Spalletti, sembra un lontanissimo ricordo dopo aver visto il match di sabato contro i biancocelesti. Gli azzurri hanno dimostrato che, al primo vero test del nuovo campionato, la difesa non è coesa e non è pronta per attaccare alta e rincorrere gli eventuali contropiedi avversari, questi per altro, sono stati l’arma vincente della Lazio, con il rischio che il risultato potesse essere ancor più rotondo. Dure critiche al, cosa non va in difesa Come riportato dall’edizione odierna delladello Sport, uno degli errori del neo mister azzurro, èquello di non aver dato fiducia al neo ...