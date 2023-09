Napoli-Lazio | De Laurentiis deluso | chieste spiegazioni a Garcia

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 4 settembre 2023) Aurelio De, presidente del, non ha gradito la prestazione della squadra nel secondo tempo. CALCIO. Il presidente delnon ha gradito la prestazione della squadra nel secondo tempo. Reazione stizzita analizzata da Tuttosport. “In seguito alla sconfitta interna con la, ildisarà costretto a rialzarsi per riscattare la prestazione negativa sfornata al Maradona. Una prestazione non gradita dalla tifoseria azzurra e non solo: persino il presidente Depare si sia sorpreso per la prova della squadra allenata dal tecnico toscano.Destupito dalla prova del: la reazione dopo la sconfitta”. Tuttosport aggiunge: “Il primo a restare stupito di quel ...