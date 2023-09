(Di lunedì 4 settembre 2023) La richiesta è stata chiara: mettere mano alla legge, creare le condizioni normative per rendere più efficace l?azione delle forze dell?ordine sul territorio. In che modo?...

Napoli, l'appello di pm e giudici: «Fermo obbligatorio per i minori armati» ilmattino.it

La richiesta è stata chiara: mettere mano alla legge, creare le condizioni normative per rendere più efficace l’azione delle forze dell’ordine sul territorio. In che ...Il presidente 'reggente' della Corte d'Appello di Napoli Eugenio Forgillo tra gli ospiti dei percorsi di legalità del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. L'appuntamento è in programma per il prossimo ...