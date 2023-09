Napoli | debutto Natan | ecco quando potrebbe avvenire

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il Corriere dello Sport ipotizza l’occasione in cui ci sarà ildi, il nuovo acquisto delnon ancora sceso in campo. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Calcio 2023 - 2024 Serie D È la settimana d'avvicinamento aldel nuovo campionato di Serie D. Il Dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nove gironi della stagione 2023/2024. Trentaquattro giornate tutte da vivere (trentotto per i .... C'è tanto entusiasmo in casa Italrugby. Ieri gli azzurri sono sbarcati a Lione per poi spostarsi nel ritiro di Bourgoin - Jallieu, cittadina di circa trentamila abitanti che sarà il quartier ...Scamacca , doppietta contro il Monza. Kamada , decisivo contro il, Thuram contro la Fiorentina. Ma si potrebbe continuare. Il trio Loftus - Cheek, Reijnders e ...dopo i 20 minuti del. Out ...

Champions, il calendario del Napoli: debutto in Portogallo Calciomercato.com

Il tecnico francese lavorerà durante la sosta sul giovane difensore brasiliano, decisa la gara per il suo debutto in maglia azzurra. CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia lavorerà durante la sosta sul giovane ...Con Garcia rapporto di fiducia. Il centrale brasiliano arrivato quest’estate per sostituire Kim non ha giocato un solo minuto e punta al debutto sabato 16 in casa del Genoa. Ora arriverà il tour de ...