Napoli | De Laurentiis e quel retroscena su Osimhen | 'Con 200 milioni ci compri un piede Ecco il vero prezzo'

L'errore più grave è il contratto di Osimhen, bomber logorato dall'estenuante trattativa. Nella partita persa con la Lazio di Sarri la squadra è apparsa spenta: Garcia tradito dalle sue ...Giusto che il presidente goda della fiducia dopo lo scudetto vinto, ma il pungolo a volte - sempre che sia civile - diventa indispensabile Le strane estati dei tifosi dele di De, ne scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Strana la storia di Kim e decisamente originali le estati napoletane a proposito di mercato. Un anno fa il presidente ...La cessione di Hirving Lozano al Psv , club dov'è cresciuto e dal quale ilha acquistato il messicano nel 2019 , è stata una delle ultime operazioni concluse dal club di Denell'ultimo giorno di mercato. Dall'Olanda emergono alcuni retroscena relativi ad ...

Dopo tre giornate non si può immaginare il percorso di una squadra in campionato. Ma la sconfitta contro la Lazio al Maradona colloca il Napoli fuori dalla zona Champions, per un ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha gradito la prestazione della squadra nel secondo tempo. CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli non ha gradito la prestazione della squadra nel ...