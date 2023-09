Nantes-Marsiglia | invasione incredibile | il tifoso ferma l’azione decisiva | VIDEO

(Di lunedì 4 settembre 2023) Episodio a dir poco clamoroso quello accaduto nell’ultima giornata di Ligue 1 nella partita fra. Con i padroni di casa sotto di un uomo e di un gol dopo appena 9 minuti, la partita sembrava indirizzata sui binari degli ospiti. Ilperò è riuscito non soltanto a pareggiare, ma nel finale ha messo in atto un vero e proprio forcing alla ricerca del gol vittoria. A tempo quasi scaduto, la squadra di casa stava assaltando l’area di rigore con un’azione avvolgente dentro l’area di rigore, quando unha deciso di fare, inseguito da uno steward. L’arbitro è stato costretto a stopparedel, fra grandi proteste, e il match si è concluso sull’1-1. La beffa? In Francia sostengono che ilfosse proprio ...

Sull'Equipe una testimonianza dei tifosi Om: 'Un bambino è passato dal desiderio di vedere la sua mascotte preferita al domandarsi se suo padre morirà' Olympiqueè stata una sfida animata, purtroppo, da alcuni scontri tra i tifosi di entrambe le squadre. Sull'Equipe è stata pubblicata la testimonianza dei tifosi ospiti. Una serata inizia ...In parità è terminata anche la seconda gara casalinga consecutiva contro l' Olympique, fissata dalle reti nel primo tempo di Sarr per gli ospiti e Mohamed per il. window.1 Joaquin Correa ha debuttato dal primo minuto con la maglia del. L'ex Inter è stato schierato titolare nella trasferta dei suoi ama la prima volta non è stata da ricordare. La sua gara è infatti durata un'oretta, senza grossi spunti. L'OM , pur ...

Sulla ruota della fuggitiva prova a restarci il Marsiglia, che pur fresco dell’arrivo di Correa dall’Inter, in casa del Nantes impatta per 1-1, conquistando ad ogni modo un buon punto che gli consente ...Ecco tutti i risultati della quarta giornata di Ligue 1 2023/24 e la classifica. Il Monaco regge in testa alla sosta.