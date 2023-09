Nairobi | al via lo storico vertice sul clima in Africa

(Di lunedì 4 settembre 2023) Al via alosulin. Ilmira a sviluppare una posizionena comune in vista della conferenza delle Nazioni Unite sulche si terrà il mese prossimo a New York e delCOP28 negli Emirati Arabi Uniti a novembre.: al via losul

Oltre 30mila delegati, tra i quali 25 capi di Stato e di governo per "L'Africa Climate Summit", il primo vertice africano prende iloggi ain Kenya. Una settimana di scambi e possibili soluzioni nella "crescita verde" organizzata congiuntamente dalla Repubblica del Kenya e dalla Commissione dell'Unione Africana . L'...... mentre oggi i responsabili politici si riuniscono aper discutere delle soluzioni alla ... incerti se le piogge fuori stagione siano una benedizione per i raccolti in crisi o se spazzeranno...... visto che è nato nel campo profughi di, in Kenya, dove i suoi genitori si erano rifugiati ... c'è bisogno di qualcuno che mette insieme tutti i tasselli, che indichi lada percorrere. E ...

A Nairobi al via il 'Vertice africano sul clima': quattro mesi cruciali per la Cop28 di novembre - GEA

Tra gli obiettivi, rendere il Kenya autonomo sull'idrogeno verde, ma il presidente arrivato in bici elettrica dice che i fondi promessi non sono ancora arrivati. Tra i 30mila delegati presenti, anche ...