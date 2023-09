Myrta Merlino emozionata ringrazia Barbara d' Urso a Pomeriggio 5 VIDEO

(Di lunedì 4 settembre 2023) È ufficialmente partita oggi, lunedì 4 settembre 2023, la nuova avventura di5. La conduttrice, ex volto di La7 dove per 12 anni ha guidato L'Aria che Tira nel daytime del mattino, è approdata neldella rete ammiraglia del Biscione raccogliendo la pesante eredità did'che, nelle ultime ore, ha lasciato l'Italia per una nuova e lunga avventura (sarà concorrente di Pechino Express?). La giornalista è stata chiamata dall'editore Pier Silvio Berlusconi a dare un nuovo volto al contenitore nel tentativo di dare più centralità all'informazione, alla cronaca in tutti i suoi colori e all'attualità. Alle 16:55 puntuali è partita la sedicesima edizione diCinque e...

Al posto della D'Urso ci sarà dunque, che ha lasciato La7 per prendere il timone di Pomeriggio Cinque e condurre un programma sobrio come voluto dai piani alti di Cologno Monzese. In ...Al pomeriggio c'è grande attesa per il battesimo di 'Pomeriggio 5' versione, che si annuncia molto più tarato sulla politica e la cronaca di quanto non fossero le precedenti edizioni ...Da oggi su Canale 5 al via la nuova stagione di ' Pomeriggio Cinque ', il programma targato Videonews (in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55), che vede alla conduzione. Molte le pagine all'interno del programma per raccontare la società, la politica, il costume . In particolare ' Pomeriggio cinque ' si concentrerà sulla stretta attualità con ...

Pomeriggio 5 da oggi con Myrta Merlino al posto di Barbara D'Urso, a che ora inizia e cosa cambia Fanpage.it

Professionista nel mondo finanziario italiano, Domenico Arcuri è l’ex marito della giornalista televisiva Myrta Merlino.Myrta Merlino non ha mai trascurato il lavoro ed è comunque riuscita a crescere tre figli: ecco chi sono Pietro e Giulio Tucci e Caterina Arcuri.