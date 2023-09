Myrta Merlino e Bianca Berlinguer in fermento per il debutto

Al debutto domanisu Canale 5 con il rinnovato Pomeriggio 5 scippato all'addolorata Barbara D'Urso. Martedì è la volta di Bianca Berlinguer che sbarca su Rete4, forse il passaggio più ...Al via oggi, lunedì 4 settembre, su Canale 5 la nuova stagione di 'Pomeriggio Cinque'. Il programma, targato Videonews, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55: alla conduzione. Molte le pagine all'interno del programma per raccontare la società, la politica, il costume. In particolare 'Pomeriggio Cinque' si concentrerà sulla stretta attualità con ...Dunque, per cominciare, ricordiamo che da oggi pomeriggioprende il posto di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Una scommessa voluta da Pier Silvio Berlusconi per orientare l'area delle ...

Barbara D'Urso e lo sfogo social: “Al Pomeriggio 5 di Myrta Merlino vantaggi che io non ho avuto” QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande fermento per il debutto di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer a Mediaset: "Esigenti e con richieste ben precise" ...Barbara D’Urso sorprende tutti e decide proprio ora di superare una delle sue paure più grandi ...