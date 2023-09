Musicista ucciso | la madre a Meloni | “Cambiare leggi insulse”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stata una telefonata breve ma intensa, perché il nostro presidente è stata molto empatica con me”. Così, ai microfoni di Estate in diretta su RaiUno, Daniela Di Maggio – la mamma di Giovanbattista Cutolo, ildi 24 anniall’alba del 31 agosto in piazza Municipio a Napoli – racconta il colloquio telefonico con la premier Giorgia. “Mi ha chiesto: signora Daniela, che cosa posso fare per lei? Io ho rotto il protocollo e ho detto: posso chiamarla Giorgia? Perché per me lei è Giorgia, quella che in maniera molto forte, determinata, ha fatto in modo di ottenere risultati che l’hanno portata a diventare il nostro presidente del Consiglio. Io, con la stessa determinazione, le chiedo di combattere per evitare questesciatte e ...