Musicista ucciso | colpito tre volte | uno alle spalle

(Di lunedì 4 settembre 2023) E' statotre, una voltasp, Giovanbattista Cutolo, il24enne morto all'alba del 31 agosto scorso in piazza Municipio, a Napoli, durante una rissa scoppiata per uno ...

E' stato colpito tre volte, una volta alle spalle, Giovanbattista Cutolo, il24enne morto all'alba del 31 agosto scorso in piazza Municipio, a Napoli, durante una rissa scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Trapela qualche particolare dall'esito dell'esame ...Uno dei casi affrontati è quello, sconvolgente, di Giovanbattista Cutolo , il giovanea Napoli il 31 agosto da un 16enne.per una lite sorta per il parcheggio di uno scooter. ...Daniela Di Maggio: "Non chiamate l'assassino "ragazzino". Serve una legge esemplare che riformi la giustizia ...

E' stato colpito tre volte, una volta alle spalle, Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne morto all'alba del 31 agosto scorso in piazza Municipio, a Napoli, durante una rissa scoppiata per uno ...E' stato colpito tre volte, una volta alle spalle, Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne morto all'alba del 31 agosto scorso in piazza Municipio, a Napoli, durante una rissa scoppiata per uno ...