Musicista ucciso a Napoli | Meloni chiama la mamma

(Di lunedì 4 settembre 2023) La donna racconta: "Mi ha chiesto che cosa può fare per me". Mercoledì i funerali del giovane, proclamato il lutto cittadino Ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia, ladi Giovan Battista Cutolo, il. A riportare la notizia il ‘Corriere della Sera’ e ‘Il Mattino’. “Mi ha chiesto che cosa può fare per me”, riferisce Daniela Di Maggio secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’. Per mercoledì è fissato il funerale e aci sarà il lutto cittadino, già proclamato. A lui ladi Giogiò chiede anche l’intitolazione di una piazza: “Piazza Giovan Battista Cutolo, così il suo nome non verrà mai dimenticato”. Ai napoletani, “a tutti i napoletani” chiede invece di partecipare ai funerali e lo chiede ...

: s'indaga su tre maggiorenni amici del 17enne Omicida reo confesso: "Mi hanno passato la pistola". Gip convalida il fermo e dispone il carcere. Autopsia e funerali La criminalità non ...Ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la mamma di Giovan Battista Cutolo, ila Napoli. A riportare la notizia il 'Corriere della Sera' e 'Il Mattino'. "Mi ha chiesto che cosa può fare per me", riferisce Daniela Di Maggio secondo quanto riporta il 'Corriere ...La premier Giorgia Meloni ha chiamato Daniela Di Maggio, la mamma delGiovanbattista Cutolo, il giovane di 24 anniall'alba di giovedì 31 agosto in piazza Municipio a Napoli da un ...

Violoncelli in concerto a Napoli in memoria del musicista ucciso - Cultura - Ansa.it Agenzia ANSA

Alla domanda della premier, la mamma del giovane musicista ucciso a Napoli non esita a rispondere: “Voglio incontrarti. Devi fare in modo che altre madri non vivano questo dramma”. Daniela Di Maggio ...La premier Giorgia Meloni ha telefonato a Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista di 24 anni ucciso all'alba di giovedì scorso in piazza Municipio a Napoli da un 17e ...