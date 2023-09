Musicista ucciso a Napoli | l' autopsia | volto tumefatto | colpito con uno sgabello prima degli spari

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non partecipa allaparte della rissa scatenata dai suoi amici maggiorenni. Non ha un ruolo attivo, sembra defilato, mentre uno dei suoi soci alza loe lo scaraventa aldel...

E' stato colpito tre volte, una volta alle spalle, Giovanbattista Cutolo, il24enne morto all'alba del 31 agosto scorso in piazza Municipio, a Napoli, durante una rissa scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Trapela qualche particolare dall'esito dell'esame ...Così, ai microfoni di 'Estate in diretta' su RaiUno, Daniela Di Maggio - la mamma di Giovanbattista Cutolo, ildi 24 anniall'alba del 31 agosto in piazza Municipio a Napoli - ...Uno dei casi affrontati è quello, sconvolgente, di Giovanbattista Cutolo , il giovanea Napoli il 31 agosto da un 16enne.per una lite sorta per il parcheggio di uno scooter. ...

Ieri mattina, intanto, è iniziata l’autopsia. La famiglia del musicista ucciso ha nominato il penalista napoletano Claudio Botti, nel corso di una inchiesta condotta da due uffici: quello del pm dei ...Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ammazzato nella notte del 31 agosto in piazza Municipio, è stato ucciso con tre colpi di pistola: due pallottole lo hanno raggiunto al torace, la terza ...