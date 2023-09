Musicista ucciso a Napoli | al via autopsia | nessun consulente di parte

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziato intorno alle 14, nell’obitorio del Secondo Policlinico di, l’esame autoptico sul corpo del 24enne Giovanbattista Cutolo,con tre colpi d’arma da fuoco all’alba del 31 agosto scorso, in piazza Municipio, durante una rissa scoppiata per futili motivi (uno scooter parcheggiato male). Poco prima c’è stato il conferimento dell’incarico al medico legale Gianluca Auriemma al quale gli inquirenti hanno chiesto di eseguire gli accertamenti. L’avvocato Claudio Botti, che difende la famiglia di Cutolo, e il collega Davide Piccirillo, che invece difende il 17enne reo confesso dell’omicidio, hanno deciso di non avvalersi di undi. L’esame, secondo quanto si è appreso, dovrebbe concludersi in circa due ore. La famiglia delha ...

Meloni telefona alla madre del'E' stata una conversazione tra due madri, presto un incontro'. Daniela Di Maggio: 'Servono punizioni esemplari'. Mercoledì i funerali nella Chiesa del Gesù La premier Giorgia Meloni ...'Che cosa posso fare per voi'. Poche parole, una telefonata commossa: Giorgia Meloni ha contattato Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovanemorto in circostanze assurde e inaccettabili a Napoli la scorsa settimana. Il 24enne è stato ferito a morte all'alba di giovedì in piazza Municipio da un 17enne, dopo un banale litigio per ...In particolare, dal Conservatorio partenopeo e dal teatro San Carlo, che alintitolerà una borsa di studio per giovani talenti.

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto sono state segnalate due “stese” ai Quartieri Spagnoli, poche ore prima dell’omicidio del ...Giovanbattista Cutolo, ucciso all'alba del 31 maggio scorso durante una lite nata da uno scooter mal parcheggiato. Telefonata anche dal ministro Pianedosi. Oggi l'autopsia ...