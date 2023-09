Muore travolto dal carrello della gru | vittima un imprenditore di 46 anni a Corato

Nuova tragedia sul posto di lavoro, con un imprenditore 46enne che ha perso la vita a causa del carrello di una gru, che si è staccato dai supporti e lo ha. L'uomo stava lavorando con il macchiinario in un terreno di sua proprietà a Corato, in provincia di Bari. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha effettuato i rilievi. Al loro arrivo, i ...Un giovane è morto dopo essere stato investito da un treno, nella notte, a Campora San Giovanni ad Amantea (Cosenza). La tragedia sarebbe avvenuta durante lo spettacolo dei fuochi di artificio per la ...Stava assistendo in compagnia di altre persone ad uno spettacolo pirotecnico a conclusione della festa patronale quando, per cause in corso di accertamento, è statoe ucciso da un treno in transito. E' accaduto nella notte ad Amantea, in Calabria. La vittima è un 27enne, Francesco Paradiso, e il fatto è accaduto nella stazione ferroviaria Campora San ...

Amantea, giovane muore travolto da treno Adnkronos

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato tragicamente travolto e schiacciato da un cestello che si è sganciato in modo improvviso da un'autogru. Le squadre di soccorso del 118 sono intervenute ...Il cestello dell'autogru che si stacca e non lascia scampo all'imprenditore edile: travolto e ucciso Domenico Corcelli. Aveva 46 anni. L'imprenditore edile di Corato (Bari) è morto nella serata di ...