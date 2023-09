(Di lunedì 4 settembre 2023) La giovane lunigianese era a Parma per cercare casa in vista dell'inizio delle lezioni di economia. Si è accasciata mentre il mezzo transitava davanti all'Ospedale Maggiore ma i soccorsi sono stati ...

Muore sognando l'Università. Un malore fatale sul bus a 19 anni LA NAZIONE

La giovane lunigianese era a Parma per cercare casa in vista dell'inizio delle lezioni di economia. Si è accasciata mentre il mezzo transitava davanti all'Ospedale Maggiore ma i soccorsi sono stati va ...