Mulino Bianco | a 40 anni dal lancio arriva la nuova collezione delle Sorpresine con 18 gommine

Un tuffo nel passato: Mulino Bianco rilancia le Sorpresine in occasione del 40esimo anniversario - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Vogliamo parlare ai bambini di ieri, riscoprendo un gioco amato come le Sorpresine, e ai bambini di oggi, per rivivere le emozioni vissute dai loro genitori, creando nuove occasioni di incontro e di ...Piccole e grandi emozioni che i genitori di oggi possono trasmettere nuovamente ai loro bambini e che adesso, grazie a Mulino Bianco, tornano a prendere vita per le nuove generazioni. La campagna è il ...