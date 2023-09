nera a Piazza Affari sui timori che il Tesoro possa alleggerire la presa su Siena, di cui detiene il 64,2% del capitale, cedendo quote direttamente sul mercato. Il titolo ha chiuso la ...... in una seduta fiacca per tutto il comparto: Unicredit, Banco Bpm ecedono lo 0,8%. Tra le utility lanera va ad A2A ( - 0,8%). In controtendenza, invece, Tim (+2,5%), Eni (+1,6%) e ...... con Ferrarinera ( - 3%) davanti a Stellantis ( - 2,2%). Male anche Amplifon ( - 1,9%), Recordati ( - 1,3%) e A2A ( - 1,2%) assieme alle banche con in testa( - 1%), Unicredit ( - 1%) e ...

Mps maglia nera in Borsa (-3,7%), si temono le vendite del Mef QUOTIDIANO NAZIONALE

Mps maglia nera a Piazza Affari sui timori che il Tesoro possa alleggerire la presa su Siena, di cui detiene il 64,2% del capitale, cedendo quote direttamente sul mercato. Il titolo ha chiuso la ...Piazza Affari inizia il mese di settembre con il segno meno. In una seduta di vendite per tutte le Borse europee, che hanno incassato i segnali negativi arrivati dall'indice Pmi manifatturiero dell'Eu ...