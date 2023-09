Mourinho si lamenta sui social | i tifosi della Roma non gradiscono | “Ora basta”

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 settembre 2023) Per la prima volta dopo tre stagioni inizia a scricchiolare un po’ l’inossidabile amore deinisti per il portoghese Da Intoccabile e venerato quasi come Dio ai primi cenni di contestazione. E neanche così tanto leggera, visto che si tratta di un certo José. Da Guru, Maestro e Super Special a “caro Mou adesso hai davvero rotto“. E’ quello che si sta respirando nell’ambientee che sta realmente succedendo nella Capitale dopo le prime tre giornate di campionato, con unache ha raccolto appena un punto ed è penultima in classifica insieme al Cagliari, con l’Empoli fanalino di coda senza nemmeno un punto. Il tecnicoJosé(Ansa Notizie.com)E questo sta indispettendo non poco i...