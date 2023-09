Motorola Edge 40 Pro scontato di 190€

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 4 settembre 2023)40 Pro èdel 12 percento sul prezzo di oltre 790€, altri smartphone dell’azienda di proprietà di Lenovo sono scontati su Amazon ed è il momento di approfittarne. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Oppo Reno 10 in offerta insieme ad altri modelli Oppo40 Pro in offerta Acquista su Amazon40 pro (Display 6.67? curved pOLED 165Hz FHD+, 5G, 50+60MP, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4600 mAH caricatore 125W, 12/256GB, Dual SIM, IP68, Android 13, Cover Inclusa), Nero Prezzo ...