MotoGP | doppia operazione per Enea Bastianini | salterà Misano ed i GP di India e Giappone

(Di lunedì 4 settembre 2023)si è sottoposto nella giornata odierna ad un doppio intervento chirurgico dopo la rovinosa caduta patita ieri poco dopo il primo start del GP di Catalogna della, che aveva poi impedito al centauro italiano di essere al via alla ripartenza dopo la bandiera rossa causata dall’incidente di Francesco Bagnaia. La comunicazione arriva in tarda serata direttamente dall’account Twitter di Ducati Corse: “è stato sottoposto stasera ad un intervento chirurgico alla caviglia sinistra ed alla mano sinistra fratturate nell’incidente di ieri nel GP della Catalogna a Barcellona“. Le operazioni sono perfettamente riuscite epotrà ora iniziare la riabilitazione: “I due interventi, eseguiti dal Prof. Catani e dal Prof. Tarallo presso il Policlinico di ...

Bastianini salterà sicuramente il gran premio di Misano e latrasferta di India e Giappone a ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiMaxi caduta al primo giro, a terra anche Bagnaia Nel primo ......weekend sarà nuovamente in pista laper il GP San Marino e Riviera di Rimini che si disputerà sul circuito di Misano. Come avvenuto per Monza, anche questo appuntamento godrà della......dallospedale ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni raccolte dal sito ufficiale della: Ho ... Infatti, il riminese ha rimediato unafrattura (malleolo mediale della caviglia sinistra e ...

Bastianini, le condizioni dopo l'incidente: doppia frattura, il bollettino Tuttosport

Il pilota della Ducati è stato sottoposto a una doppia operazione chirurgica, al secondo metacarpo della mano sinistra e al malleolo della caviglia sinistra. La frattura più complicata è quella alla ...L’analisi del nostro trio della grande giornata Aprilia, Aleix su Maverick ed è doppietta davanti alle due Ducati Pramac. L’incidente di Bagnaia, le condizioni dei due ducatisti infortunati a pochi gi ...