MotoGP | Bastianini operato alla mano e al malleolo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Eneaè statoal secondo metacarpo dellasinistra e aldella caviglia sinistra dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto nel Gran Premio di Catalogna. Gli interventi sono stati eseguiti dal professor Catani e dal professor Tarallo al Policlinico di Modena ed entrambi si sono conclusi con successo. La Ducati comunica il tutto in un post su Instagram, aggiungendo che presto il pilota inizierà il recupero per tornare in pista il prima possibile. Certa la sua assenza a Misano e al Gran Premi di India e Giappone. SportFace.

MODENA - Il pilota poco dopo la partenza del Gran Premio di Catalogna inha riportato la frattura del malleolo e anche di un dito della mano sinistra. Il pilota della ...differenza di, ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiMaxi caduta al primo giro, a terra anche Bagnaia Nel primo ... Prima anche un'altra maxi caduta con 5 piloti coinvolti ecostretto al forfait. I ...La prima notte è andata, e Pecco Bagnaia dopo l'incidente innel corso della gara di Montmelò, oggi ha l'animo un po' più sereno. Anche se si è svegliato ... Il forfait di. La ...

È riuscito il doppio intervento chirurgico cui è stato sottoposto oggi pomeriggio a Modena per Enea Bastianini, che cadendo domenica subito dopo il via del gp di Barcellona aveva riportato la frattura ...La prima notte è andata, e Pecco Bagnaia – dopo l’incidente in MotoGp nel corso della gara di Montmelò ... le “spalle coperte” al campione del mondo in carica: Enea Bastianini però sotto i ferri c’è ...