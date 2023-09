MotoGp | Bagnaia dopo incidente in Catalogna | “Farò di tutto per essere a Misano”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il pilotal'a Barcellona: "Ho preso una grande botta, al momento è difficile capire cosa sia successo, di sicuro non è stata caduta normale" “diper”. Così il campione del mondo della DucatiFrancescoa Sky. Il pilota ha rassicurato i tifosi all’uscita dell’ospedale di Barcellona, dove sono state escluse fratture nonostante il terribileal Gp di. Poi Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha aggiunto: “Fortunatamente non ci sono fratture, molto probabilmente Pecco sarà in pista a”. “Avevo poco grip nel giro di ricognizione, ho preso una grande botta – ha detto ancora– Al momento è difficile ...

"Farò di tutto per essere a Misano". Così il campione del mondo della DucatiFrancescoa Sky. Il pilota ha rassicurato i tifosi all'uscita dell'ospedale di Barcellona, dove sono state escluse fratture nonostante il terribile incidente al Gp di Catalogna. Poi ...🔊 Ascolta l'articolo Il campione del mondo dopo il brutto incidente a Barcellona è determinato a gareggiare a Misano Francesco, campione del mondo con la Ducati in, ha confermato il suo impegno per partecipare alla prossima gara a Misano. Questo, nonostante un incidente grave durante il Gp di Catalogna che lo ..."Farò di tutto per essere a Misano". Così il campione del mondo della DucatiFrancescoa Sky. Il pilota ha rassicurato i tifosi all'uscita dell'ospedale di Barcellona, dove sono state escluse fratture nonostante il terribile incidente al Gp di Catalogna. Poi ...

(ANSA) - ROME, SEP 4 - Italy's MotoGP world champion and standings leader Francesco Bagnaia has said he hopes to be back for next weekend's San Marino and Rimini Riviera Grand Prix at Misano after ...